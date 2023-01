Por que meus AirPods são tão silenciosos? As 7 principais formas de trabalho para corrigir

Apesar de ótimos os AirPods da Apple, existem muitas peculiaridades que incomodam seus usuários. A partir de agora, alguns usuários estão reclamando que seus Airpods são muito silenciosos. Eles não parecem gostar da música nesse caso. Hoje em dia, os usuários reclamam que seus AirPods são tão silenciosos que nem conseguem ouvir direito.

Digamos que você esteja em uma ligação ou reunião importante, mas o ruído ambiente o impede de ouvir a outra pessoa. Ou talvez você só queira ouvir algumas músicas a caminho do escritório. Mas eles são igualmente silenciosos.

Se você esperava um som mais alto de seus AirPods caros, mas ficou desapontado, você não está sozinho. É por isso que reunimos essas correções para aumentar o volume de seus AirPods para que você possa aproveitá-los ao máximo.

Por que meus AirPods são tão silenciosos?

Seus AirPods são tão silenciosos porque não estão conectados com precisão. Também é possível que seus AirPods estejam sujos e o ruído esteja sendo suprimido por causa disso. Fora isso, pode haver um problema de firmware que não está atualizado no momento.

Por fim, seus AirPods podem ter um problema de hardware e, nesse caso, você deve visitar o centro de serviço autorizado. Seja qual for o motivo, veremos algumas das melhores correções para corrigir o som baixo nos AirPods.

Como consertar se os Airpods estiverem silenciosos?

Aqui listamos as sete correções mais potentes que certamente resolverão o problema de som baixo ou AirPods silenciosos. Recomendamos que você siga cada um deles para saber exatamente onde está o problema.

Coloque seus AirPods no estojo e depois tire-os

Por mais simples que pareça, colocar seus AirPods de volta no estojo e retirá-los é uma das melhores maneiras de corrigir o problema dos AirPods. No entanto, não os elimine instantaneamente. Em vez disso, coloque seus AirPods no estojo, carregue-os por algum tempo, retire-os e conecte-os. Quando conectado, verifique se o volume do AirPods ainda está baixo.

Verifique os níveis da bateria

Devido à bateria fraca, seus AirPods podem soar muito silenciosos ou ter um volume baixo. Portanto, certifique-se de colocá-los em carga e deixe-os carregar completamente. Depois disso, conecte seu telefone ou PC e verifique se eles estão funcionando bem.

Aumentar volume

Às vezes pode parecer bobo, mas muitas pessoas que dependem de AirPods para o dia-a-dia esquecem que há até um foguete de volume em seus telefones. Como resultado, quando eles começam a usar seus AirPods, eles os usam indefinidamente e esquecem de aumentar o som de sempre. Se as correções acima não ajudaram até agora, é possível que o volume do seu dispositivo esteja muito baixo e você deve tentar aumentá-lo.

Verifique se há acúmulo de sujeira

Os usuários geralmente continuam usando seus AirPods e esquecem que poeira, poluição e até cera de seus ouvidos podem entupir os AirPods. Como resultado, seus AirPods soarão bastante, mesmo que não haja som nos piores casos. Você deve limpar regularmente seus AirPods com cotonetes e álcool isopropílico. Se você tiver alguma dúvida, consulte nosso guia de limpeza do iPhone, pois contém todas as etapas necessárias para uma limpeza eficiente.

Redefina seus AirPods

Se o som do seu AirPods estiver muito baixo, sua melhor opção para corrigir isso é redefinir seus AirPods. Redefinir seus Airpods não é difícil, mas você precisa executar as etapas no seu telefone. Portanto, siga estas etapas para redefinir seus AirPods:

Desconecte seus AirPods, coloque os dois no estojo e feche-o. Agora, no seu iPhone, vá para Configurações. Na janela Configurações, toque em Bluetooth. Agora, ao lado do seu AirPod, clique no botão eu botão e clique em Esquecer este dispositivo. Se solicitado, clique em Esquecer novamente. Agora, abra o estojo do Airpod e pressione e segure a tecla System por 15 segundos até que a luz âmbar ou verde (dependendo do modelo) comece a piscar. Seus AirPods agora entrarão no modo de emparelhamento. Aproxime-os do seu iPhone e conecte-os.

Uma vez conectado, tente tocar uma música e verifique se ela soa alta ou não. Se você estiver fazendo isso em um PC, precisará executar as mesmas etapas, apenas esquecê-lo no dispositivo Bluetooth e conectá-lo novamente. Se isso não ajudar, prossiga com a próxima correção.

Às vezes, o firmware antigo pode causar muitos problemas, como baixo som dos AirPods. Ao contrário dos iPhones, você não pode atualizar manualmente o firmware. No entanto, existe uma maneira de fazer isso e é simples.

Basta conectar os dois AirPods ao iPhone e deixá-los conectados por 30 minutos. Após 30 minutos, eles serão atualizados automaticamente. Lembre-se, esta correção não pode ser aplicada em um PC com Windows. Você só pode usar um iPhone ou um Mac.

Se nenhuma das correções acima o ajudou até agora, é altamente recomendável que o problema de silêncio do AirPods não esteja relacionado a software ou poeira, mas a um problema de mau funcionamento do hardware. Como resultado, nunca recomendamos que alguém abra os AirPods e tente consertá-los por conta própria.

Muito menos DIY, também não sugerimos que você leve seus AirPods para qualquer pessoa que não seja o serviço autorizado da Apple. Isso evitará problemas futuros, bem como a anulação da garantia.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode consertar se os AirPods soam tão silenciosos. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se as correções acima o ajudaram, informe-nos qual delas o ajudou. E se você teve que correr para o centro de serviço, deixe-nos saber o que eles fizeram.

