Por que o Nubank libera R$ 50 de limite para os seus clientes?

Atualmente, o Nubank é um dos maiores bancos digitais da América Latina. O sucesso da empresa está relacionado aos seus serviços, facilitados e sem burocracias. Vale ressaltar que o cartão de crédito da fintech, o famoso roxinho, é o seu carro chefe.

Neste sentido, quando uma pessoa abre uma conta digital na instituição, ela é submetida a uma análise de crédito. A depender do resultado, o Nubank decide se será possível conceder o cartão de crédito ao seu novo cliente ou não.

Desse modo, mesmo com a aprovação, o limite liberado pode não satisfazer o usuário. Isso porque, quando o cidadão apresenta alguns riscos, como o de inadimplência, a fintech costuma liberar um limite de apenas R$ 50.

Como é definido o limite do cartão Nubank?

Para estabelecer o limite de seus clientes, o Nubank faz uma série de análises para compreender o comportamento do cliente enquanto consumidor. Desse modo, os hábitos de consumo são verificados, assim como o pagamento das dívidas e as eventuais inadimplências que o consumidor possui.

A fintech costuma fazer essa avaliação de forma periódica, em diferentes períodos, com o intuito de compreender melhor o perfil do seus clientes. Neste sentido, ao verificar o comportamento financeiro do usuário dentro de um ano, é possível determinar a liberação de mais limite ou não.

O cliente que deseja pedir um aumento de limite no cartão de crédito do Nubank, pode fazer o procedimento pelo próprio aplicativo. A partir disso, a fintech realizará uma breve análise para verificar a possibilidade de liberação imediata. Caso negado, é possível que a ampliação ocorra posteriormente.

Como aumentar o limite do cartão Nubank?

Aqueles que receberam um limite baixo no roxinho podem solicitar um aumento pelo próprio aplicativo do Nubank. Confira o passo a passo:

Abra o aplicativo e vá na parte de cartão de crédito; Procure pela opção “Ajustar limite”; Selecione “Pedir aumento”; Digite o valor que você gostaria de ter como limite; Indique o motivo pelo aumento de crédito.

Vale ressaltar que a liberação de mais limite para o cartão dificilmente será feita instantaneamente após a solicitação. Contudo, existem ações que podem ajudar na concessão de mais poder de compra.

Dicas que podem te ajudar a aumentar o limite do cartão Nubank

Veja a seguir:

Sempre mantenha o nome limpo e evite criar dívidas em outras instituições;

Utilize com frequência os serviços e aplicativos do Nubank;

Pague suas contas em dia com o app;

Movimente sempre a sua conta digital;

Utilize o cartão de crédito ou débito com frequência;

Mantenha sua renda atualizada junto ao banco digital;

Pague suas faturas em dia até a data de vencimento; e

Concentre os seus gastos no cartão de crédito, explore todo o limite.