Portobello tem novos EMPREGOS em várias cidades brasileiras

A Portobello é uma das empresas líderes no mercado de revestimento cerâmico. Com sede na região de Santa Catarina, a companhia abriu novas oportunidades de empregos pelo país. Confira, a seguir.

Portobello abre novos empregos pelo Brasil

A Portobello é uma companhia especializada em revestimento cerâmico. Considerada o coração da inovação tecnológica do Grupo, novas oportunidades de empregos foram anunciadas pela marca.

Para proporcionar o melhor ambiente de trabalho aos funcionários, a empresa valoriza e cuida de todo o pessoal. Além disso, ela acredita no potencial de evolução de todos. Quer fazer parte da equipe? Confira, a seguir:

Ana. de Controles Internos – Tijucas / SC;

Ana. de Negócios – Tijucas / SC;

Ana. Fiscal – Tijucas / SC;

Assistente ADM – Tijucas / SC;

Aux. de Expedição – Tijucas / SC;

Comprador (a) – Tijucas / SC;

Consultor (a) de PDV – Curitiba / PR;

Consultor (a) de PDV – Itu / SP;

Consultor (a) de PDV – Rio de Janeiro / RJ;

Coordenador (a) de S&OP – Tijucas / SC;

Eletricista de Manutenção – Tijucas / SC;

Executivo (a) de Contas – Porto Alegre / RS;

Pessoa Desenvolvedora Front-end React – Tijucas / SC e Trabalho Remoto;

Operador (a) de Empilhadeira – Tijucas / SC.

Como se candidatar

A Portobello nasceu com um único propósito: transformar os ambientes e emocionar as pessoas, guiados pelo propósito cada vez mais humano e sustentável.

A empresa é especializada em revestimento cerâmico, inovando constantemente na forma de trabalho. Quer fazer parte desta equipe? Essa é sua oportunidade.

Acesse o site 123 empregos e encontre mais informações sobre as vagas disponíveis, assim como o link para se candidatar.

