Portões do Ferry-Boat fecham e usuários reclamam do serviço

Os portões de acesso do sistema Ferry-Boat fecharam, na manhã desta sexta-feira (13), e os usuários do meio de transporte reclamaram do atendimento. Os motoristas informaram que chegaram no local por volta da 04 horas da manhã e que às 08h30 ninguém tinha embarcado ainda, apenas pessoas que compraram passagens por hora marcada.

O portal iBahia entrou em contato com a Intenacional Travessia, empresa responsável pela operação do sistema, e em nota, eles informaram que no momento apenas três embarcações realizam a travessia até Bom Despacho. E que o fechamento dos portões, é um procedimento normal e pode ocorrer momentaneamente para controle de fluxo.

Os ferries em operação são: Zumbi dos Palmares, Ivete Sangalo e Maria Bethânia. Ainda segundo a entidade, as saídas de hora em hora estão sendo cumpridos “na maior parte do tempo, mas ocorre atraso em alguns horários de embarque.”. Nesta sexta, os horários de 7h e 09h não contou com operação.

Sobre a quarta embarcação chamada Ana Nery, e que costuma atuar nesses horários, a Internacional disse que ela apresentou uma falha e a equipe de manutenção trabalha para restabelecer o funcionamento do ferry.

Por conta disso, o tempo de espera no terminal em Salvador é de 2h30. Em Bom Despacho, fica também pequeno excedente. Mas para pedestres, não há filas.

Sobre a denúncia de acesso apenas para hora marcada, a empresa disse que a situação não procede e que “todos os ferries por viagem embarcam todas as categorias.”

