Postos do Expresso Salvador começam a funcionar nesta terça

O posto de atendimento no Salvador Shopping do Expresso Salvador, transporte oficial do carnaval de Salvador, será inaugurado na terça-feira (24). O anúncio foi feito pela prefeitura nesta segunda (23). A inauguração será às 9h. O posto de atendimento ficará localizado no primeiro piso, próximo às Lojas Americanas.

A unidade é a primeira de três a ser posta em funcionamento na cidade. Também serão instalados postos no Salvador Norte Shopping e no Shopping Paralela, que serão inaugurados ainda esta semana, conforme divulgou a prefeitura.

Nos postos, além de obter informações sobre o serviço especial de transporte, como locais de embarque e desembarque, dias e horários de funcionamento, o folião também poderá adquirir os bilhetes para os dias de folia, que começarão a ser vendidos a partir de quarta-feira (25). Neste ano, a taxa será de R$ 15 por trecho, além de R$ 7 do cartão.

Caso o usuário já possua um cartão do Expresso adquirido anteriormente, poderá reutilizar sem a necessidade de adquirir um novo cartão. O bilhete do Expresso inclui ainda o estacionamento nos shoppings para quem optar por ir de carro até o local de saída do ônibus.

“O Expresso tem a proposta de oferecer aos foliões maior conforto e segurança em seus deslocamentos, tanto a caminho da festa quanto na volta pra casa. Além de não precisar se preocupar com trânsito ou estacionamento, o ônibus já os deixa muito mais próximos dos circuitos. É um serviço diferenciado, já consolidado entre os foliões que aproveitam o Carnaval de Salvador”, destacou o titular da Semob, Fabrizzio Muller.

Os postos funcionarão diariamente, no horário de atendimento dos centros comerciais. Este ano o usuário que preferir também terá a opção de adquirir o bilhete de forma virtual, através do aplicativo KIM. Basta baixar o app no celular, e, após a compra, será gerado um QR Code para ser utilizado no dia escolhido para acessar o Expresso.

“Esta é mais uma forma de facilitar o acesso ao Expresso e dar mais conforto ao usuário para adquirir seu bilhete”, completou Muller.

Outros serviços

Além das vendas de bilhetes para o Expresso Salvador, o posto de atendimento do Salvador Shopping também contará com o serviço de Trânsito Livre, oferecido pela Transalvador. Esta unidade será exclusiva para retirada das credenciais dos prestadores de serviço que irão atuar nos circuitos da festa.

Os interessados deverão fazer a solicitação até o dia 12 de fevereiro na internet. Caso o pedido seja aprovado, a credencial poderá ser retirada no posto de atendimento do Salvador Shopping até o dia 16 de fevereiro.

Expresso Salvador

Segundo a prefeitura, para o carnaval deste ano, a frota do Expresso contará com 70 ônibus, que serão equipados com ar condicionado, para dar maior conforto ao usuário. O transporte vai funcionar já a partir da quinta-feira de carnaval, dia 16 de fevereiro, até a terça, sempre das 13h às 6h, com saídas a cada 20 minutos.

O usuário poderá optar entre cinco linhas que farão o translado entre os shoppings e os circuitos. São elas a Salvador Shopping x Isba (Ondina), Salvador Shopping x Barra, Salvador Norte Shopping x Barra, Salvador Norte Shopping x Isba e Shopping Paralela x Barra.

Além disso, não é necessário retornar na mesma linha de ida, permitindo que o usuário opte pela melhor forma de ir e voltar da folia.

O serviço, que começou em 2014, transportou mais de 70 mil pessoas em 2020, último ano em que foi realizado o Carnaval, antes da pandemia. A expectativa, após dois anos sem folia em função da pandemia de Covid-19, é que este número seja ainda maior em 2023.

