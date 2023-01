Pranchão com Durval e Saulo transforma Fonte Nova em Carnaval

Foto: Divulgação

Tradição no verão da Bahia, o projeto Pranchão está de volta a Arena Fonte Nova para dar início aos preparativos para o Carnaval.

O evento, comandado por Durval Lelys e Saulo Fernandes recebe ainda a banda Filhos de Jorge para um momento especial no sábado (7), a partir das 15h.

Para deixar o show com cara de avenida, os artistas desfilam pelo espaço a bordo do pranchão, o trio elétrico adaptado que permite maior aproximação e interação entre os músicos e o público.

Os ingressos para o show estão sendo vendidos nos sites TicketMaker, Partik e Sympla e custam R$ 100 a pista e R$ 200 a área vip.

SERVIÇO

Pranchão com Durval Lelys, Saulo Fernandes e Filhos de Jorge

Quando? Sábado (7), a partir das 15h

Onde? Arena Fonte Nova, Dique do Tororó

Quanto? R$ 100; Ingressos no Ticket Maker

