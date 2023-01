Prato de alto desempenho Starlink para opção de atualização em movimento 2023

A SpaceX está expandindo a disponibilidade de sua antena parabólica mais poderosa para o sistema de internet via satélite Starlink além de sua base atual de clientes empresariais. Como você já sabe, o prato padrão Starlink custa $ 599. No entanto, o novo prato de alto desempenho custa US $ 2.500. Curiosamente, ambos estão agora disponíveis para assinantes residenciais no Starlink. Neste guia, você aprenderá tudo o que precisa saber sobre o novo prato de alto desempenho da Starlink.

O que é o novo prato de alto desempenho da Starlink?

Agora, os novos pedidos do Starlink Home podem escolher entre o hardware Starlink padrão (atualmente US$ 599) e o Starlink de alto desempenho (atualmente US$ 2.500) na página de pedidos do Starlink Residential.

Novos clientes residenciais que optam pelo Starlink High Performance pagam os mesmos $ 110 por mês, mas obtêm equipamentos muito mais potentes. A Starlink afirma que sua capacidade de antena é mais que o dobro de uma antena parabólica normal.

Em fevereiro de 2022, a Starlink lançou pela primeira vez um serviço premium voltado para empresas: o Starlink High-Performance Dish. O prato de alto desempenho ainda custa US$ 2.500, mas o novo nível de serviço comercial custa US$ 500 por mês.

O custo mensal dessa antena de alto desempenho é significativamente menor para usuários residenciais do que para empresas. Ainda assim, os clientes residenciais não têm a garantia do mesmo nível de serviço que os do Serviço Empresarial, mais caro.

Aqui está a imagem do site oficial da Starlink.

Qual é a diferença entre prato Starlink padrão e de alto desempenho?

A Starlink recomenda que o prato de alto desempenho seja para usuários avançados que exigem a melhor qualidade de sinal, velocidade e funcionalidade possíveis. Várias distinções importantes são as seguintes.

Melhor desempenho mesmo em tempo chuvoso.

Melhor desempenho em clima quente (>35 C, 95 F)

O prato de alto desempenho é classificado como IP56. Resistente à água e à prova de poeira.

35% mais campo de visão conforme reivindicado pela Starlink.

Apesar do tamanho maior do prato de alto desempenho, os suportes Starlink padrão ainda podem ser usados ​​com o mastro apropriado para acomodá-lo.

Além disso, o pacote de hardware de alto desempenho contém um roteador com uma porta Ethernet. O hardware de alto desempenho também funciona com todos os nós de malha Starlink atualmente implantados.

Aqui está o que Starlink tem a dizer sobre as diferenças:

Vale a pena pagar US $ 2.500 pelo prato Starlink de alto desempenho?

Infelizmente, o prato de alto desempenho e as velocidades do prato padrão para residências não são diferentes neste momento. Se você deseja velocidades mais rápidas, a atualização para o plano Business é obrigatória. Simplificando, o prato de alto desempenho é uma antena mais poderosa que pode suportar condições adversas e digitalizar uma área mais ampla do céu.

Mesmo se você comprar o prato de alto desempenho, ainda poderá não ver tempos de download aprimorados. Nenhuma menção a qualquer aumento de velocidade com a compra do hardware de $ 2.500 pode ser encontrada em qualquer lugar no site da Starlink. Além disso, você ainda pode enfrentar problemas como erro de desconexão do Starlink.

A razão para isso provavelmente se deve ao fato de que a rede Starlink está atualmente operando em ou perto de sua capacidade em muitas partes dos Estados Unidos. Portanto, problemas com congestionamento podem reduzir as velocidades de banda larga em áreas saturadas com usuários Starlink.

Alguns usuários que têm acesso a um poderoso prato Starlink reclamaram no Reddit que não notaram nenhuma melhoria significativa de desempenho quando comparado ao equipamento mais caro.

Até mesmo um usuário do Reddit compartilhou sua opinião sobre isso e disse, neste momento, o prato premium de alto desempenho de $ 2.500 não vale a pena.

O prato de alto desempenho é mais rápido que o padrão?

Bem, deve ser mais rápido, dada a dupla capacidade da antena. No entanto, como já mencionamos, neste momento as velocidades são as mesmas porque a Starlink ainda está configurando seus serviços.

O Starlink High Performance Dish está disponível para clientes de trailers?

Semelhante aos clientes residenciais, a Starlink também introduziu um novo prato Flat High Performance para clientes de RV. O novo prato pode ser usado durante a viagem, fornecendo conectividade de alta velocidade e baixa latência, independentemente de onde você esteja. Os pedidos do Starlink RV agora têm uma segunda opção de hardware além do prato padrão: o prato plano de alto desempenho.

O hardware para o modelo Flat High Performance custa US$ 2.500, enquanto o hardware para o modelo Standard custa apenas US$ 599. Não importa qual pacote de hardware você use, o Starlink RV custará US $ 135 por mês. Curiosamente, os preços para clientes residenciais e de trailers são os mesmos, em vez do plano de internet.

Quem deve comprar o prato de alto desempenho?

Sem dúvida, o prato Starlink de alto desempenho é uma maravilha da tecnologia, mas apenas para o futuro. No momento da redação deste artigo, não vimos nenhuma melhoria significativa em relação ao prato padrão. Portanto, se você mora em uma região polar ou em um local bloqueado por montanhas, o prato premium de alto desempenho pode ser uma boa opção para você.

Por outro lado, se você mora em um lugar normal, o prato padrão tem tudo o que você pediria. Na prática, poderemos responder melhor a essa pergunta após alguns meses de uso e análises de usuários. Neste momento, muita experiência no mundo real, bem como os serviços da Starlink, são escassos. Antes de sair comprando, recomendamos verificar se o Starlink está disponível em sua área.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre o novo prato de alto desempenho da Starlink. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você está pensando em adquirir um prato de alto desempenho, recomendamos que espere até o momento certo para a compra. A partir de agora, não vemos esse momento até o final de 2023. Se você ainda tiver alguma dúvida, comente abaixo.

