Pré-Vest Social da UFBA recebe inscrições para formação das turmas de 2023

O cursinho Pré-Vest Social de estudantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA) está com inscrições abertas para a formação das turmas de 2023. De acordo com o edital do processo seletivo, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 20 de janeiro, próxima sexta-feira.

Ainda conforme as orientações do edital, os interessados poderão se inscrever on-line, exclusivamente por meio do site do Sympla. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 15,00 + R$ 2,50 referente à taxa de cobrança da plataforma.

As inscrições serão recebidas até amanhã (20) ou até que seja atingido o número máximo de 600 inscrições. Segundo o edital, podem participar da seleção somente jovens provenientes da rede pública de ensino que já tenham concluído o Ensino Médio ou que ainda estejam cursando o terceiro ano.

Ao todo, o cursinho Pré-Vest Social da UFBA está ofertando 50 vagas para a formação das turmas de 2023. O objetivo da iniciativa é proporcionar a estudantes de baixa renda, que estão em fase de acesso ao ensino superior, uma preparação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Seleção

Ainda conforme o edital, o processo seletivo conta com duas etapas, sendo a 1ª a inscrição e pagamento da taxa. Já a 2ª fase consiste na entrega da documentação exigida e em uma entrevista com a equipe do cursinho. A 2ª etapa está marcada para os dias 23 e 24 de janeiro, próximas segunda e terça-feira.

A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para ser feita entre os dias 30 e 31 de Janeiro, por meio das redes sociais do Pré-vest na UFBA: Facebook e/ou pelo Instagram. De acordo com o calendário do cursinho, o início das aulas está marcado para o dia 6 de fevereiro de 2023.

Veja o edital na íntegra.

