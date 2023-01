Pré-vestibular da Cecierj recebe inscrições para mais de 6 mil vagas

O cursinho Pré-Vestibular gratuito da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj) está com inscrições abertas para a formação das turmas de 2023. De acordo com a Fundação, estão sendo ofertadas mais de 6 mil vagas neste ano.

De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 20 de março. As inscrições devem ser feitas via Internet, exclusivamente por meio do site da Fundação. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Conforme o regulamento, podem realizar as inscrições para o Pré-Vestibular 2023 da Cecierj estudantes que estiverem matriculados no último ano do Ensino Médio regular em instituições públicas ou particulares. Modalidades como o Novo EJA, Encceja ou CEJA também serão aceitas.

Cursinho Pré-Vestibular Cecierj

O cursinho é fruto de uma iniciativa da Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Desde a sua criação, o cursinho atendeu mais de 250 mil estudantes.

A seleção dos inscritos nessa edição do processo seletivo será feita em duas etapas. A 1ª etapa consiste na análise da documentação solicitada (CPF, documento oficial de identificação e comprovante de escolaridade). A 2ª etapa consiste em um sorteio público, a ser realizado no dia 5 de abril. De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado está prevista para o dia 6 seguinte.

Do total das vagas ofertadas pela Cecierj para o cursinho Pré-Vestibular Extensivo 2023, 4.210 vagas serão para aulas presenciais que serão ministradas em 36 polos de todo o estado do Rio de Janeiro. Outras 2.000 vagas são para o formato de ensino a distância. Haverá reserva de vagas para estudantes inscritos no CadÚnico.

O cursinho tem como objetivo preparar os estudantes para provas de vestibulares tradicionais e para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Conforme o cronograma, o início das aulas está marcado para 15 de abril.

