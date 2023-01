Prédio de três andares que desabou em Salvador estava com sobrecarga de peso, indica Defesa Civil

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O prédio de três andares que desabou no bairro da Federação, em Salvador, na última terça-feira (17), estava com sobrecarga de peso, conforme informado pelo chefe do setor de Resposta a Desastres da Defesa Civil, José Roberto Casqueiro.

“Esse era um imóvel totalmente irregular. provavelmente estava fazendo uma ampliação, parece que era [a construção] de dois apartamentos por andar para alugar. Uma sobrecarga muito forte causou o desabamento´”, afirmou José Roberto a TV Bahia.

O dono do imóvel pediu desculpas pelo desabamento e afirmou que vai arcar com os prejuízos. Ninguém ficou ferido, no entanto, oito moradias precisaram ser desocupadas. Três delas foram totalmente destruídas, enquanto as outras cinco foram parcialmente afetadas e ainda haverá inspeção mais aprofundada nas estruturas.

Nesta quarta, a prefeitura de Salvador informou que 19 pessoas foram notificadas para deixar suas casas. Com o auxílio da Secretaria de Promoção Social (Sempre), elas estão sendo cadastradas no sistema para receber o auxílio social.

Ainda de acordo com o fiscalizador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), Everaldo Freitas, afirmou que o proprietário do imóvel será responsabilizado pelos estragos causados nas casas da região.

“O proprietário do terreno será penalizado por ter construído o imóvel. Ele poderá responder civil e criminalmente pelo fato de fazer uma construção sem um profissional habilitado”, contou.

Os moradores da região informaram que avisaram ao dono do imóvel que a obra não deveria prosseguir, por conta do risco de desabamento.

prédio tinha 12 metros e, além dos três andares, tinha um andar térreo.

“Em uma encosta dessa, ele fez um arranha-céu. Fez sem estrutura nenhuma, sem nem saber o que estava sendo feito”, disse o vendedor Juliérico dos Santos.

