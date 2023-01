Prédios do Comércio serão transformados em polos culturais

Foto: Valter Pontes/Secom

A prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), vai restaurar dois prédios, hoje em ruínas, localizados na Rua Santos Dumont, no Comércio, para transformá-los em polos culturais, que servirão como escola formadora de profissionais do espetáculo e um espaço para apresentações musicais. A ordem de serviço para início das obras foi assinada nesta terça-feira (3), pelo prefeito Bruno Reis, em cerimônia realizada no local.

A obra terá investimento total de cerca de R$80 milhões, sendo que R$3,5 milhões serão utilizados somente para as fundações dos dois equipamentos, que ocuparão uma área de 776 m². Os recursos para construção da Escola de Arte e Tecnologia e da Casa de Espetáculos são oriundos de parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). O projeto é parte do Complexo Cultural Cidade da Música, que já possui a Cidade da Música da Bahia e a Casa das Histórias de Salvador/Arquivo Municipal.

De acordo com Bruno Reis, a estimativa é que os dois novos equipamentos sejam entregues até meados de 2024, ajudando Salvador a se consolidar como primeiro destino turístico do país e gerando mais emprego e renda para a população.

Novos espaços

Com projeto elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), a Escola de Artes e Tecnologia e a Casa de Espetáculos deverão ser integradas à Cidade da Música da Bahia e Casa das Histórias de Salvador/Arquivo Municipal, formando assim o Complexo Cultural Cidade da Música. Com 412 m² de área construída, os equipamentos vão ser erguidos a partir do reaproveitamento de uma ruína do século XVII, de forma a restaurar, preservar e conservar este patrimônio histórico da cidade.

A Escola de Arte e Tecnologia vai atender a grande demanda por capacitação de técnicos da economia criativa da música. Já a Casa de Espetáculos será um espaço para eventos que comportarão um público de cerca de 200 pessoas e dará suporte às aulas práticas da Escola de Arte e Tecnologia.

