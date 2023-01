Prefeita Vera Dantas assina convênio para pavimentar estrada que liga cidade a Ipiranga

A prefeita Vera Dantas assinou nesta quinta-feira, 12, convênio com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – Codevasf, visando pavimentação para a estrada que liga a sede do município ao povoado Ipiranga. Serão 8km de estrada pavimentada, facilitando o acesso aos povoados da parte baixa de Igreja Nova.