Prefeito Ronaldo Lopes anuncia rateio de R$ 15 milhões para servidores da Educação

O Prefeito Ronaldo Lopes acabou de divulgar em seu Instagram o maior valor de rateio pago para servidores da Educação na história da Prefeitura de Penedo.

A sobra de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) alcança a soma de R$ 15.000.00,00 (quinze milhões e quatrocentos mil reais), quase o triplo do rateio do ano passado.

O novo recorde histórico do Governo Ronaldo Lopes beneficia servidores efetivos e contratados da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Além dos profissionais do magistério, o rateio da Educação será distribuído para auxiliar de sala, cuidador, monitor, motorista do transporte escolar, agente administrativo, secretário escolar, nutricionista, merendeira, serviços gerais e porteiro.

De acordo com Ronaldo Lopes, o pagamento do rateio da Educação estará disponível na conta de cada servidor da Semed até segunda-feira, 16.