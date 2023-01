Prefeito Ronaldo Lopes atualiza Programa Bolsa Atleta, com valor maior e para mais beneficiários

Secom PMP

O ano de 2023 começa com uma excelente notícia para atletas amadores de Penedo. O auxílio financeiro que a administração municipal concede aos praticantes de esportes foi ampliado pelo Prefeito Ronaldo Lopes, no valor e na quantidade.

O incremento no Programa Bolsa Atleta prevê que cada um dos 200 beneficiários terá ajuda mensal estipulada em 10% do valor do salário mínimo. Até o ano passado, a bolsa era fixada em R$ 50,00 (cinquenta reais) por mês.

Os avanços estão previstos na Lei Municipal nº 1.785/2022, aprovada na Câmara Municipal de Penedo, onde as alterações foram debatidas durante encontro que reuniu vereadores, desportistas e representantes da Secretaria Municipal de Esportes (SMES).

Secretário de Esportes debate ajustes no Bolsa Atleta com vereadores e desportistas

O esforço conjunto resultou na atualização do valor do Bolsa Atleta, emenda apresentada pela Vereadora Raquel Tavares inserida na lei sancionada por Ronaldo Lopes, publicada no Diário Oficial do Município.

“O Programa Bolsa Atleta precisava ser ajustado para que a Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria de Esportes, pudesse atender a meta de incentivar atletas amadores de nossa cidade, facilitando o acesso ao auxílio”, explica Juca Vasconcelos, Secretário Municipal de Esportes.

Confira abaixo a nova regulamentação do Programa Bolsa Atleta

LEI MUNICIPAL N.º 1.785-2022 – Programa Bolsa Atleta

Por Fernando Vinícius