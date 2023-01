Prefeito Ronaldo Lopes autoriza processo licitatório para obra da nova ponte da Ponta Mofina

Secom PMP

Matéria atualizada às 12h06

Uma obra de grande porte que beneficia moradores da zona rural de Penedo está com seu processo de licitação autorizado pelo Prefeito Ronaldo Lopes.

Com investimento orçado em R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), a nova ponte da comunidade Ponta Mofina já tem parte da verba garantida, mas ainda sem ordem de serviço assinada, conforme informado anteriormente de forma equivocada

Metade do valor da obra será repassado pela Defesa Civil Federal porque o estrago é consequência do desastre natural que gerou grandes prejuízos à infraestrutura e moradores de Penedo, situação verificada por técnicos do órgão federal e da Defesa Civil Estadual.

“Nós estamos tentando conseguir o restante do recurso para a nova ponte da Ponte Mofina, mas independente disso, já estou assinando a ordem de serviço porque se não for possível obter fora de Penedo, nós vamos utilizar recursos próprios do município”, informa o Prefeito Ronaldo Lopes.

A estrutura anterior da ponte da Ponte Mofina foi totalmente danificada durante o inverno de 2022, quando as chuvas aumentaram o nível do rio. A correnteza foi tão forte que destruiu as duas cabeceiras da ponte, aumentando inclusive a distância entre as margens.

A nova ponte terá 48 metros de extensão, quatro vezes mais do que o tamanho anterior da estrutura situada na principal via de acesso para famílias dos povoados Ponta Mofina, Ilha das Canas, Embrapa e Sítio Nazário, todos banhados pelo Rio São Francisco.

Texto Fernando Vinícius