Prefeito Ronaldo Lopes é eleito vice-presidente do Conisul

Ronaldo Lopes foi eleito vice-presidente do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas (Conisul), entidade fundada em Penedo em junho de 2013 e atualmente composta por 17 municípios.

Durante a assembleia realizado na última sexta-feira, 20, Ronaldo Lopes foi representado por Pedro Soares, Chefe de Gabinete da Prefeitura de Penedo.

O gestor penedense recupera-se de covid e não pode comparecer ao ato que definiu a diretoria do Conisul para o biênio 2023/2024, com a reeleição do prefeito de Coruripe, Marcelo Beltrão, na presidência do consórcio intermunicipal.

Ele agradeceu a confiança dos gestores, o apoio do vice-presidente Ronaldo Lopes e se comprometeu a continuar defendendo os interesses da população do Sul de Alagoas.

“O Conisul, que completa dez anos agora, em 2023, é um instrumento fundamental para a manutenção de diversos serviços oferecidos aos cidadãos, em especial na saúde e na educação”, destacou Marcelo Beltrão.

Em suas redes sociais, Ronaldo Lopes enalteceu a parceria com Marcelo Beltrão e o grande trabalho que o consórcio realiza em favor dos municípios associados.

Os municípios que integram o Conisul atualemente são os seguintes: Roteiro, São Brás, Barra de São Miguel, Jequiá da Praia, Anadia, Piaçabuçu, Porto Real do Colegio, Igreja Nova, Junqueiro, Boca da Mata, São Sebastião, Teotônio Vilela, Coruripe, Campo Alegre, São Miguel dos Campos, Penedo e Feliz Deserto.