Prefeito Ronaldo Lopes orienta equipe sobre recuperação da quadra e da praça do Raimundinho

Secom PMP

O trabalho de recuperação do patrimônio do povo penedense não para no governo Ronaldo Lopes. Nesta terça-feira, 24, o gestor que realiza obras na cidade e na zona rural visitou a quadra e a praça do Raimundinho.

O investimento que tem projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) está sendo executado por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh).

A quadra de esportes construída pelo ex-prefeito Raimundo Marinho será totalmente reconstruída, mantendo alguns aspectos originais – como o vestiário localizado sob as arquibancadas – e melhorando sua estrutura geral.

Em sua rotina de trabalho fora do gabinete da Prefeitura de Penedo, Ronaldo Lopes orientou a equipe técnica sobre a execução do projeto que deve ser concluído até o meio do ano, conforme estimativa do Secretário João Ferreira da Silva, popular Irmão João, gestor da Semarh.

Texto e fotos Fernando Vinícus – jornalista Secom PMP