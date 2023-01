Prefeito Ronaldo Lopes trabalha para reabrir cursos do Senai em Penedo

Secom PMP

A oferta de cursos profissionalizantes do Senai em Penedo está sendo articulada pelo Prefeito Ronaldo Lopes junto à Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (Fiea).

Acompanhado pelo Secretário Municipal de Educação Luciano Lucena e o Chefe de Gabinete da Prefeitura de Penedo, Pedro Soares, Ronaldo Lopes apresentou o pleito da população penedense para representantes da Fiea e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

“Essa reunião serviu para discutirmos nossa parceria com o Senai e com a Federação no sentido de promover capacitação profissional para nossa população, especialmente para os mais jovens serem preparados para atuar no mercado de trabalho”, informa o Prefeito Ronaldo Lopes.

Durante o encontro, o gestor municipal destacou a necessidade da retomada do funcionamento dos cursos ofertados pelo Senai em nossa cidade, frisando a realização de estudo local que irá apontar quais são as áreas mais necessitadas.

“Também conversamos sobre a abertura de curso de corte e costura, incluindo a participação de uma cooperativa de costureiras interessadas em aprimorar seu trabalho com nosso apoio”, destaca Ronaldo Lopes sobre os projetos apresentados que irão gerar mão de obra qualificada.

Estudantes da modalidade EJA matriculados na Secretaria Municipal de Educação (Semed) também serão contemplados com cursos específicos.