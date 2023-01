Prefeitura abre matrículas para educadores sociais para o Carnaval

Foto: Valter Pontes / Secom

A prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), abriu nesta quarta-feira (4), as inscrições do processo seletivo simplificado para educadores sociais. O edital 02/2023 foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de terça-feira (3) e, ao todo, serão oferecidas 78 vagas.

Os interessados devem ter ensino médio completo em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Para se inscrever, basta acessar o site e pagar uma taxa no valor de R$10. As inscrições seguem abertas até o próximo dia 9.

