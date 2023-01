Prefeitura de Açucena – MG anuncia Processo seletivo na área da Saúde

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Açucena faz saber aos interessados abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de 32 vagas em cargos de nível médio completo.

As oportunidades são para os cargos de agente de combate às endemias (3 vagas) e agente comunitário de saúde (29 vagas). O salário oferecido será no valor de R$ 2.424,00 ao mês, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever a partir das 15h do dia 24 de fevereiro de 2023 até às 15h do dia 17 de março de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora ELO Assessoria em Serviços Públicos. O valor da inscrição oscila está fixo em R$100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos gerais e específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 02 de abril de 2023.

O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: são consideradas atividades típicas do Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de atuação: I – a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural; II – o detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e registro de dados relativos a suas atribuições, para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde; III – a mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas de saúde e socioeducacional; entre outras atividades.

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS: I – desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; II – realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica; III – identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de r eferência, assim como comunicação do fato à autoridade sanitária responsável; entre outras atividades.

EDITAL nº 001/2022