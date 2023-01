PREFEITURA de Carandaí – MG promove Processo seletivo: Até R$13,3 mil

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Carandaí faz saber aos interessados abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o provimento de vagas em cargos de nível técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Técnico em Higiene Bucal; Cirurgião Dentista; Farmacêutico (1 vaga); Médico (7 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.882,22 a R$ 13.969,48, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 7 de fevereiro de 2023, presencialmente, no Saguão da Prefeitura Municipal de Carandaí, localizado na Praça Barão de Santa Cecília, nº 68 – Centro.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante análise do curriculum vitae (caráter classificatório e eliminatório), conforme critérios especificados no edital. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

CIRURGIÃO DENTISTA: Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros), de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade e em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão; entre outras atividades.

FARMACÊUTICO-NASF: Realizar o diagnóstico da situação da assistência farmacêutica da população do território, bem como identificar as necessidades da população, buscando estratégias de intervenção em conjunto com a equipe de Saúde da Família, a gestão, outros setores e demais atores sociais; – Responsabilizar-se pelos medicamentos utilizados na sala de observação e demais espaços das Unidades de Saúde, bem como realizar o controle de estoque e a devida reposição dos medicamentos; entre outras atividades.

MÉDICO-ESF: – Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; entre outras atividades.

EDITAL nº 02/2023

