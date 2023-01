PREFEITURA de Carapicuíba – SP abre Concurso público para todos os níveis: Até R$19 mil

No estado de São Paulo, aPrefeitura Municipal de Carapicuíbaabre novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de 92 vagas em cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio/técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Nível alfabetizado: artífice – encanador (2); ajudante geral (4);

artífice – encanador (2); ajudante geral (4); Nível fundamental: motorista (8); cozinheiro (7);

motorista (8); cozinheiro (7); Nível médio/técnico: técnico de enfermagem PSF (11); técnico em prótese dentária (1); topógrafo (1); cuidador de paciente (17); agente de transito (3); auxiliar de saúde bucal (6);

técnico de enfermagem PSF (11); técnico em prótese dentária (1); topógrafo (1); cuidador de paciente (17); agente de transito (3); auxiliar de saúde bucal (6); Nível superior: instrutor de práticas desportivas (4); médico generalista ESF/PSF (9);terapeuta ocupacional (6); engenheiro agrônomo (1); advogado (1); bibliotecário (1); fonoaudiólogo (6); e médico pediatra (4).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 a R$ 19.000,00, acrescido de benefícios, por carga horária de 12 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 17 de março de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Concursos RBO. O valor da inscrição oscila entre R$ 8,00 a R$ 29,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 15 a 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e/ou políticas de saúde; prova prática para os cargos de cozinheiro, motorista e agente de trânsito; mais prova dissertativa. As avaliações objetivas serão realizadas nos dias 16 e 23 de abril de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE DE TRÂNSITO: Desenvolver ações educativas e de fiscalização nas questões de trânsito; participar junto a defesa civil nas ações preventivas de sinistros diversos e atuar nas situações emergenciais; executar a fiscalização de trânsito, nos termos da legislação federal pertinente, orientar pedestres e condutores de veículos, notificar os infratores, sugerir medidas de segurança relativas à circulação de veículos e de pedestres, bem como a concernente a sinalização de trânsito nas vias urbanas municipais, orientar ciclistas e condutores de animais, auxiliar no planejamento, na regulamentação e na operacionalização do trânsito, como ênfase à segurança; entre outras atividades.

AJUDANTE GERAL: Atuação em diversas áreas, executando serviços de natureza braçal em atividades de instalação, execução e manutenção de obras civis de acordo com orientações recebidas; Auxiliar ao encanador nas tarefas de assentamento e manutenção de tubulações em PVC, ferro, cerâmicos, etc., agindo sob orientações e instruções do oficial; entre outras atividades.

BIBLIOTECÁRIO: Classificar e catalogar livros; Obter dados de obras bibliográficas; Fazer pesquisas em catálogos; Atender ao serviço de referência e tomar ou sugerir as medidas necessárias ao seu constante aperfeiçoamento; Ler e examinar livros e periódicos e recomendar a sua aquisição; Apreciar sugestões de leitores e interessados sobre a aquisição de livros ou assinaturas de periódicos; Fazer sugestões sobre catalogação e circulação de livros; Organizar e desenvolver bibliotecas; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2023

?