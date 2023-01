PREFEITURA de Caruaru – PE promove Concursos públicos: Até R$4,5 mil

No estado de Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Caruaru promove abertura de um novo edital de concursos públicos cujo objetivo é o preenchimento de 24 vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 01/2023/URB: Analista de Gestão e Licenciamento Ambiental (2); Analista de Infraestrutura (1); Fiscal Ambiental (2); Fiscal Urbano (10); Topógrafo (1); Analista de Controle e Planejamento Urbano (3); Assessor Jurídico (1); e Analista Contábil (1);

Edital nº 01/2023/PREV: Analista de Previdência – Área Contábil (2); Analista de Previdência – Área Administrativa (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.000,00 a R$ 4.500,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 27 de fevereiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Ibam Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 72,00 a R$ 97,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos específicos e informatica; mais prova dissertativa e prova de títulos. As avaliações serão realizadas no dia 2 de abril de 2023.

Os concursos terão validade de 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Analista de Previdência – área administrativa: I – Realizar atividades de suporte e apoio especializado às atividades de competência do CARUARUPREV; II – Planejar, coordenar, realizar pesquisas e estudos e executar atividades administrativas, de recursos humanos, de folha de pagamento, de bens patrimoniais, materiais de consumo e atividades gerais de investimentos de recursos dos fundos administrados pela Autarquia; entre outras atividades.

Analista de Previdência – área contábil: I – Coordenar e executar atividades referentes à elaboração, à revisão e ao acompanhamento de programação orçamentária e financeira anual e plurianual; II – Planejar, coordenar, controlar, acompanhar e executar atividades orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais; III – Realizar auditoria contábil e financeira, emitindo relatórios e pareceres; entre outras atividades.

Analista Contábil: I – Realizar atividades de suporte e apoio especializado às atividades de competência da URB-CARUARU; II – Planejar, coordenar, realizar pesquisas e estudos e executar atividades administrativas, de recursos humanos, de folha de pagamento, de bens patrimoniais, materiais de consumo e atividades gerais de investimentos de recursos dos fundos administrados pela Autarquia; III – Elaborar e gerir os contratos administrativos, inclusive seus termos aditivos; IV- Cumprir e fazer cumprir a legislação econômico-fiscal, tributária, financeira e previdenciária; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2023 (urb)

EDITAL nº 01/2023 (prv)