Prefeitura de Curvelândia – MT abre Concurso público para todos os níveis

A Prefeitura Municipal de Curvelândia/MT abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 44 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Técnico de Enfermagem (4); Bioquímico (1); Enfermeiro (3); Engenheiro Civil (2); Procurador Jurídico (1); Contador (1); Assistente Administrativo (10); Fiscal Ambiental (1); Fiscal de Obras e Postura (1); Nutricionista (1); Monitor de Transporte Escolar (5); Fisioterapeuta (2); Médico Clínico Geral (1); Odontólogo (2); Procurador Jurídico (1); Fiscal Tributário (1); Motorista de Ambulância (4); e Assistente da Secretaria de Saúde (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.386,55 a R$ 10.431,96, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 19 de janeiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial do Método e Soluções. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos básicos em informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; prova prática; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 12 de fevereiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Executar serviços rotineiros de escritório, atender balcão, preencher formulários, emitir guias, auxiliar nos serviços arquivísticos, controlar fichários, protocolar correspondências, prestar informações gerais a quem de direito; Redigir expedientes administrativos, tais como: pareceres e informações, memorandos, cartas, ofícios e relatórios; Realizar trabalhos de digitação, auxiliar na elaboração da folha de pagamento, extrair relatórios, codificar documentos, informações e desempenho sobre as diversas negativas, manter rigoroso controle sobre os lançamentos de impostos de quaisquer rendas municipais; entre outras atividades.

FISCAL AMBIENTAL: Fiscalizar a área sob jurisdição do município, no sentido de impedir invasões em locaisdestinados ao exercicio da pesca ou caça, observados os períodos e casos autorizados; Promover a repressão das atividades clandestinas nesse setor; Comunicar as autoridades competentes estaduais e federais irregularidades verificadas; Respeitar e fazer respeitar o Código Estadual do Meio Ambiente, bem como decretos, portarias,circulares e avisos oficiais sobre a matéria; entre outras atividades.

FISCAL DE OBRAS E POSTURA: Verificar o cumprimento das leis e posturas municipais; Exercer a fiscalização geral quanto à aplicação das leis nas áreas de sua competência; Exercer a fiscalização nas áreas de obras, indústrias, comércio, fazendo notificações eembargos; Registrar e comunicar irregularidades referentes a propaganda, calçamentos elogradouros públicos, sinaleiras e demarcações de trânsito; Exercer o controle em postos de embarque de táxis; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2022

