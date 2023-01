PREFEITURA de Dourado – SP promove Concurso público para todos os níveis

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Dourado promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 15 vagas em cargos de níveis alfabetizado, médio, técnico e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Operador de Máquinas (1); Pedreiro (1); Técnico em Enfermagem (1); Técnico em Informática (1); Terapeuta Ocupacional (1); Técnico Rh (1); Engenheiro Civil; Nutricionista; Técnico em Material e Patrimônio; Enfermeiro (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Clínico Geral (1); Médico Generalista (1); Médico Pediatra (1); Coordenador – CRAS (1); Coveiro (1); Agente Social (1); e Controlador Geral do Município (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.370,00 a R$ 7.367,00, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 15 de janeiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IBAM. O valor da inscrição oscila entre R$ 56,00 a R$ 92,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; políticas públicas de saúde; e conhecimentos específicos; mais prova prática para o cargo de Operador de Máquinas. As avaliações serão aplicadas no dia 5 de março de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE SOCIAL: Organizar a rotina doméstica e do espaço residencial do abrigo, cuidar da alimentação, higiene e proteção das crianças e/ou adolescentes, estabelecer uma relação afetiva personalizada e individualizada com cada criança e/ou adolescente, organizar o ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente abrigada), entre outras atividades.

CONTROLADOR GERAL: Garantir o controle municipal através das informações e atividades exercidas pelas unidades de Contabilidade-Geral, de Auditoria-Geral, de informações Legais e Gerencias, de Normas técnicas e Orientações, de Gestão Financeira e de Defesa Pública; Assinar instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de orientar e estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno; entre outras atividades.

COORDENADOR – CRAS: articular, acompanhar e avaliar o processo de implementação dos programas, serviços, projetos da proteção social básica operacionalizadas no CRAS; coordenar a execução, o monitoramento, o registro e a avaliação das ações; acompanhar e avaliar os procedimentos para a garantia da referência e contra referência do CRAS; coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a participação dos profissionais e das famílias inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 02/2022