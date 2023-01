PREFEITURA de Feliz – RS promove Concurso público: Até R$2,5 mil

No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Feliz promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de

Confira abaixo as oportunidades:

operador de equipamentos rodoviários (2 vagas); operário; auxiliar de serviços gerais; motorista; Nível médio: agente de combate às endemias; agente de defesa civil (1 vaga); auxiliar de ensino; e agente comunitário de saúde (3 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.329,40 a R$ 2.584,69, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 25 de janeiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Objetiva Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 49,80 a R$ 99,60.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 ou 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos gerais e/ou conhecimentos específicos; prova de aptidão física para o cargo de agente de defesa civil; mais prova prática para alguns cargos. As objetivas serão realizadas no dia 26 de fevereiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Descrição Sintética: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor competente.

EDITAL nº 01