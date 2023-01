Prefeitura de Iracemápolis – SP promove Processo seletivo na área da Educação

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Iracemápolis promove abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é a formação de cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Professor de Atendimento Educacional Especializado; Professor de Educação Física; Professor I – Ensino Fundamental; Professor I – Ensino Infantil; Coordenador Pedagógico; Diretor de Escola; Professor de Artes; Auxiliar de Educação; Monitor de Transporte Escolar; Merendeira; Motorista; Oficial I; e Servente.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.629,89 a R$ 6.689,16, por carga horária de 24 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 12 de janeiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Indec. O valor da inscrição oscila entre R$55,00 a R$75,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 22 de janeiro de 2023.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Auxiliar de Educação: Receber e entregar as crianças aos pais ou responsáveis; Informar aos pais ou responsáveis, sempre que necessário como a criança passou o dia e se ocorreu algum sintoma de enfermidade ou incidente, tais como febre, vomito, diarreia, tombos com hematomas ou não, cortes, arranhões, picadas de insetos e etc., bem como sobre providencias que foram tomadas; entre outras atividades.

Coordenador Pedagógico: Realiza estudos e pesquisas relacionadas a atividades de ensino, utilizando documentação e outras fontes de informações e analisando os resultados de métodos utilizados, para atualizar e ampliar o próprio campo de conhecimento; Colabora na fase de elaboração do currículo pleno da(s) escola(s), opinando sobre suas implicações no processo de coordenação das atividades docentes, a fim de contribuir para o planejamento eficaz do sistema de ensino; entre outras atividades.

Diretor de Escola: Planeja, organiza e coordena à execução dos programas de ensino e os serviços administrativos, como a elaboração de currículo, calendário escolar e a organização das atividades administrativas, para assegurar bons índices de rendimento escolar; Analisa o plano de organização das atividades dos professores como distribuição de turnos, hora/aula, disciplinas e turma sob sua responsabilidade, examinando todas as suas implicações, para verificar sua adequação às necessidades do ensino; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2022