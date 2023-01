PREFEITURA de Itatinga – SP abre Processo seletivo de Estágio

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Itatinga abre novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é a formação de cadastro reserva para estudantes de nível técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cursos de: Gestão Ambiental; Gestão Desportiva e de Lazer; Gestão Financeira; Gestão Pública; Gestão de Recursos Humanos; Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Arquitetura e Urbanismo; Ciências da Computação; Ciências Contábeis; Técnico em Farmácias; Técnico em Finanças; Técnico em Marketing; Técnico em Meio Ambiente; Letras; Logística; Marketing; Matemática; Nutrição; Pedagogia; Secretariado; Sistemas de Informação; Direito; Educação Física – Licenciatura; Educação Física – Bacharelado;

Técnico em Nutrição Dietética; Técnico em Recursos Humanos; Técnico em Secretariado; Técnico em Serviços Públicos; Técnico em Informática; Tecnologia em Processos Gerenciais; Técnico em Administração; Técnico em Contabilidade; Técnico em Eventos; Tecnologia em Empreendedorismo; Tecnologia em Gestão Comercial; Tecnologia em Informação; Geografia; História; Jornalismo;Tecnologia em Comércio Exterior; Farmácia; Fisioterapia; Enfermagem; Engenharia Ambiental; e Engenharia Civil.

A bolsa-auxílio será no valor mensal de R$525,00, por carga horária de 30 horas semanais.

Sobre o CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, reconhecida como entidade de assistência social que, por meio de diversos programas, dentre eles o de aprendizagem e o estágio de estudantes, possibilita aos adolescentes e jovens uma formação integral, ingressando-os ao mundo do trabalho.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 12h do dia 31 de janeiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial do CIEE. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante objetiva online (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais, que ficará disponível durante o mesmo período das inscrições.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 01