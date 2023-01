PREFEITURA de Jundiaí – SP anuncia Concurso público para nível médio

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Jundiaí anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 13 vagas para o cargo de Educador Infantil, função que exige ensino médio completo e oferta salário no valor de R$ 2.330,02.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever a partir das 10h do dia 11 de janeiro de 2023 até às 23h59 do dia 16 de fevereiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Fundação Vunesp. O valor da inscrição está fixo em R$ 57,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas no dia 26 de março de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Orientar e cuidar, sob orientação pedagógica, da criança nas necessidades diárias, cuidando de sua higiene, orientando seus hábitos de limpeza pessoal, auxiliando nas refeições, oferecendo atividades dirigidas e livres, a fim de proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento da criança sob sua responsabilidade; Zelar e manter em ordem todo o material trazido pelas crianças, tomando os cuidados necessários; Observar o estado geral das crianças quando da chegada e da saída e informar quaisquer fatos relevantes à direção, com o objetivo de resguardar o desenvolvimento físico, mental, moral e social adequados; Administrar e auxiliar na alimentação das crianças, servindo a alimentação nos horários determinados e estimulando a sua autonomia por meio do sistema self-service (autosserviço), acompanhando-as e orientandoas, quanto à sua postura à mesa, a fim de assegurar o êxito da alimentação das crianças como parte do processo de desenvolvimento; Organizar, guardar e conservar os materiais de consumo, equipamentos, brinquedos do local de trabalho; Realizar as atividades planejadas para a integração e desenvolvimento das crianças, tais como música, brincadeiras, histórias e atividades de recreação; Manter a equipe informada sobre a vivência diária das crianças e os problemas detectados, comunicando quaisquer irregularidades de que tiver conhecimento; entre outras atividades.

EDITAL nº 531/2022