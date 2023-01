Prefeitura de Mesquita – MG divulga Processo seletivo: Até R$2,9 mil

Em Minas Gerais, o Prefeitura Municipal de Mesquita divulgou abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de 18 vagas em cargos de nível médio completo na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de agente comunitário de saúde (15 vagas); agente de combate a endemias (3 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.991,23 a R$ 2.976,50, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 a 26 de fevereiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Exame Consultores. O valor da inscrição está fixo em R$60,00, com possibilidade de solicitar a isenção até às 9h do dia 13 de fevereiro de 2023, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, informática e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 19 de março de 2023, às 8h, em locais a serem informados em data oportuna.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: I – Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; II – Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; III – orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; IV – Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; entre outras atividades.

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS: I – Executar os trabalhos de campo da vigilância epidemiológica do Município em conformidade com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde; II – Realizar visitas domiciliares periódicas nos distritos e sede do município, para orientações e monitoramento de situações de risco à saúde da família e da comunidade; III – Promover a prevenção e combate a mosquitos, larvas e outros elementos transmissores de doenças; entre outras atividades.

EDITAL nº 01/2022