PREFEITURA de Nossa Senhora das Graças – PR abre Concurso público

No estado do Paraná, a Prefeitura de Nossa Senhora das Graças abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 06 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Agente de Combate às Endemias (2 vagas); Assistente Social (2 vagas); Fonoaudiólogo (1 vaga); Fiscal de Tributos, Obras e Posturas (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.390,90 a R$ 4.031,12, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 14 de fevereiro de 2023, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora FAU Concursos . O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos. As avaliações serão realizadas no dia 12 de março de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Assistente Social: Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgão da Administração Pública, direta ou indireta, empresas, entidades, e organizações populares, inclusice àquelas voltadas a proteção da criança e do adolescente; Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, progarmas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da Sociedade Civil; entre outras atividades.

Fiscal de Tributos, Obras e Posturas: Constituir o crédito tributário mediante lançamento, subordinando-se à secretaria municipal responsável pela fazenda pública; Realizar a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a cobrança administrativa de impostos, taxas, contribuições de melhoria e demais prestações compulsórias de natureza tributária previstas em lei; Gerenciar os cadastros fiscais, as informações econômico-fiscais e os demais bancos de dados econômico-fiscais de contribuintes, autorizando e homologando diretamente sua implantação e atualização.

Fonoaudiólogo: Descrição Sintética: Desenvolver trabalhos de prevenção no que se refere à área dacomunicação escrita e oral, voz e audição, realizar terapias fonoaudiológicas na área de comunicação orale escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento dos padrões de fala e voz; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2023