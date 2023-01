PREFEITURA de Palmares Paulista – SP promove Concurso público: Até R$5,1 mil

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Palmares Paulista promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Fonoaudiólogo; Nutricionista; Psicólogo – Educação e Psicólogo – Setor Social; Assistente Social; Assistente Social – Saúde; Assistente Social – Educação; Cirurgião Dentista da ESF; Enfermeiro ESF; Motorista; e Auxiliar de Vida Escolar.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.520,82 a R$ 5.139,98 ao mês, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 13h do dia 2 de fevereiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora GL Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 40,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos; mais prova prática, conforme critérios especificdos no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 12 de fevereiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Motorista: Dirigir e conservar veículos públicos, manipulando os comandos de marcha, direção e demais mecanismos, conduzindo-os e operando-os em programas determinados de acordo com as normas de trânsito e segurança do trabalho e as instruções recebidas para efetuar o transporte de servidores autoridades, materiais. Verificar itinerário de viagens; controlar o embarque e desembarque de passageiros; entre outras atividades.

Auxiliar de Vida Escolar: Cuidar e acompanhar os alunos matriculados na Educação Infantil (Creche e/ou Pré Escola) e Educação de Ensino Fundamental, preferencialmente em caráter Individual; desenvolver serviços de atendimento aos alunos em suas necessidades diárias; cuidando inclusive da alimentação, repouso, higiene e recreação; Responsabilizar-se pela recepção e entrega das crianças junto as famílias;

Assistente Social: Prestar serviços de âmbito social, para indivíduos e grupos conforme as diretrizes estabelecidas pelo município; identificar e analisar problemas e necessidades sociais e materiais de munícipes, viabilizando o devido encaminhamento; desenvolver trabalhos que visem a prevenção e o tratamento de desajustes de natureza biopsicossocial promovendo a integração dessas pessoas ao meio social, familiar e de trabalho; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2023

