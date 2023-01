Prefeitura de Penedo adquire novas camas para leitos da UPA

Assessoria SEMS Penedo

Garantir saúde de qualidade é um compromisso da Prefeitura de Penedo. Depois da chegada do Expresso Saúde, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) recebeu novidades para melhorar a assistência aos seus usuários.

Nesta segunda-feira (30), chegaram oito novas camas com colchões para os leitos de internação da UPA para pacientes que ficam em observação por mais de 12 horas, período observado antes do direcionamento necessário a cada caso.

“As camas anteriores estavam há algum tempo aqui na UPA e já estavam precisando de reparos, mas ao invés de realizar esses reparos, a gestão do prefeito Ronaldo Lopes renovou os equipamentos que servem aos usuários que precisam e utilizam dos nossos serviços”, disse a Diretora da UPA Camylla Gouveia.

As novas camas já foram instaladas e já estão à disposição dos pacientes. Além da aquisição das novas camas para os leitos de internação, a UPA de Penedo ganhou novos equipamentos em março do ano passado.

O investimento do governo estadual atendeu demanda da Prefeitura de Penedo para a unidade que é referência em atendimento de urgência e emergência para municípios do Baixo São Francisco e do Litoral Sul do estado.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo