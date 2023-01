Prefeitura de Penedo constrói praça no povoado quilombola Tabuleiro dos Negros

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo está próxima de entregar um amplo espaço de lazer e convívio para a comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros, localizada na zona rural do município.

A iniciativa do governo Ronaldo Lopes é desenvolvida por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), responsáveis pelo projeto “A Praça É Nossa! Eu Curto, Eu Cuido”.

Amanda Lima, Secretária municipal de Infraestrutura, acompanha os serviços de perto e esteve novamente no Tabuleiro dos Negros no início da semana. “Hoje estamos aqui para ver como está o andamento da obra da praça e ver como está a aceitação da população”, disse a engenheira sobre o projeto em fase de finalização.

“Foi um pedido da população que agora está sendo realizado. A praça está quase pronta e em breve a população poderá ter muito lazer e qualidade de vida” explica João Ferreira da Silva, popular Irmão João, secretário de Meio Ambiente, pasta executora da obra que contará com parque infantil e academia de saúde para viabilizar atividades físicas.

“Nasci aqui e sempre sonhamos com um espaço como esse! Agora o Prefeito Ronaldo Lopes está nos presenteando com essa praça, onde os moradores do Tabuleiro poderão ter momentos de lazer e diversão” disse Bruno Henrique, morador da comunidade.

A construção ou recuperação completa de praças, com instalação de novos equipamentos, é uma das linhas de trabalho do Prefeito Ronaldo Lopes. Nunca se investiu tanto para proporcionar mais conforto e qualidade de vida nas praças de Penedo, áreas públicas confortáveis e aconchegantes, em consonância com a natureza, resultando em melhorias para o povo penedense.

Texto Fagner Honorato

Fotos Deywisson Duarte