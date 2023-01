Secom PMP

Quem quiser curtir um final de semana prolongado – com base nos feriados municipais, estaduais e federal – já pode se planejar a partir de agora.

As datas previstas em lei estão publicadas pela Prefeitura de Penedo, no Decreto Municipal nº 822/2022 (confira a lista completa na imagem abaixo do texto).

O ato administrativo visa promover a economicidade de recursos, sem prejudicar a continuidade dos serviços essenciais de responsabilidade da Prefeitura de Penedo.

DECRETO MUNICIPAL N.º 822-2022 – feriados 2023