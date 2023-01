Prefeitura de Penedo divulga programação do Folia na Beira Rio – Carnaval 2023

Secom PMP

A festa mais popular do Brasil acontece em Penedo antes mesmo de seu período oficial. Com o slogan “Folia na Beira Rio” este ano, blocos carnavalescos já estão nas ruas da cidade, fazendo as prévias que antecedem a Lavagem do Beco e das escadarias da Igreja do Rosário dos Pretos.

A data mais esperada do Reinado de Momo em Penedo acontece na sexta-feira, 17 de fevereiro, quando a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) promove o desfile que a pandemia de covid impediu de ser realizado nos dois últimos anos.

A programação oficial do Carnaval 2023 na Cidade Histórica começa na Praça Clementino do Monte, a partir das 16 horas, local da concentração dos grupos que irão desfilar.

Ao mesmo tempo, no palco próximo da Escola Gabino Besouro, a banda infantil Brincar Com Você é a atração para a criançada. A estrutura montada pela SEMCLEJ também recebe a cantora Carla Araújo e a orquestra do Maestro Bigodinho, a partir das 21 horas.

A Lavagem das Escadarias da Igreja do Rosário une adeptos de religiões de matriz africana com o ritmo das batucadas penedenses e das orquestras de frevo. Alas de baianas celebram a festa que movimenta o trecho entre a Praça do Coreto e o Rosário Largo.

Nesse espaço, assim que termina o ritual de celebração à vida, o público cai no frevo, com as orquestras Ases do Frevo, Frevo Folia, Frevo Temperado e Ventos de Penedo.

A partir do sábado de carnaval, cada bloco faz sua festa na comunidade de origem e nas ruas da cidade, conforme dados informados por seus respectivos representantes no cadastramento realizado pela SEMCLEJ.

Também haverá baile de carnaval em local fechado, realizado no domingo, 19, a partir das 16 horas, na sede da Sociedade Musical Penedense, localizada no Raimundinho.

Confira abaixo a programação completa do Carnaval 2023 em Penedo

PRÉVIAS

02/01 – Pinheiro Folia – 13h – Loteamento Pinheiro

29/01 – Nata dos Músicos – 11h – São Judas Tadeu / Centro Histórico

02/02 – O Molinho – 18h – Coreia / Centro

03/02 – Vassourinhas – Boneca Raquel – 19h – Santa Cruz / Centro

03/02 – AMBV – Associação de Moradores do Barro Vermelho – 18h30 – Bairro Santo Antônio

04/02 – Ovo da Madrugada – 10h – Praça Jácome Calheiros / Centro Histórico

04/02 – Palco Folia: Orquestra Jatobá – Banda Sabaki – 15h – Praça 12 de Abril

05/02 – Bloco do Vasco – 10h – Praça São Judas Tadeu / Nova Orla do BV

05/02 – 5ª Lavagem do Bonfim – 11h – Oiteiro

07/02 – Pega Pega – 17H – Feira do Peixe / Pça. dos Artistas

10/02 – CAPS Folia – 15h

10/02 – Guardiões do Baixo São Francisco (11º BPM) – 15h – Pça. Clementino do Monte / Orla

11/02 – Galiante (Tadeu e seus Bonecos) – 14h – Beco do Hospital

12/02 – BH Folia – 14h – Beco do Hospital

12/02 – Varq Folia – Mumbaça – Parque Aldair (Santa Luzia)

16/02 – Filho do Cacique – 17h – Camartelo

LAVAGEM DO ROSÁRIO – 17/02

16h – Concentração com Orquestra Frevo Raízes – Praça Clementino do Monte – Praça Marechal Deodoro

16h – Banda Infantil “Brincar com Você” – Palco Folia – (Próximo ao Tiro de Guerra)

18h – Desfile das Baianas e Lavagem das Escadarias do Rosário – Pça. Clementino do Monte / Pça. Marechal Deodoro

Batucada Unidos do Bairro

Batucada Milionários do Samba

Vanguarda Musical Penedense,

Boneca Raquel e Tadeu e seus Bonecos

Orquestra Frevo Raízes e Boneca Sulamita

Bloco “Legião de Amigos”

Bloco “Academia Penedo Fitness”

Bloco “Lá Vem Elas”

Bloco “Parceiros Beer” Som

CORREDOR DA FOLIA

Orquestra Ases do Frevo – Concentração Pça. Jacome Calheiros

Orquestra Frevo Folia – Concentração Pça. Jacome Calheiros

Orquestra Frevo Temperado – Concentração Pça. Jacome Calheiros

Orquestra Ventos de Penedo – Concentração Pça. Jacome Calheiros

21h – Carla Araújo Orquestra “Maestro Bigodinho” – Palco Folia – (Próximo ao Tiro de Guerra)

BLOCOS TRADICIONAIS / ALTERNATIVOS 18/02

14h – Vale Folia – Conj. Vale do São Francisco

14h30 – Blocão Folia (Bloco PET) – Pça. Jacome Calheiros

15h – Madre Folia – Conj. Madre Espírito Santo

15h – Molecada do BV – Bairro Santo Antônio

15h – Concentra, Mas Não Sai – Rua 15 de Novembro / Rocheira

17h – Filho do Cacique (Zé Pintinha) – Camartelo / Centro

19h – Mister Cat – Av. Cândido Toledo / Pça São Judas Tadeu

19h – Uz Frenéticos – Av. Cândido Toledo / Pça São Judas Tadeu

BLOCOS TRADICIONAIS / ALTERNATIVOS 19/02

10h – Penedo FLA – Santa Cruz / Centro

11h30 – Os Malvados – Santa Cruz / Centro

14h – Bloco de Álcool – Conj. Marisa Letícia

14h – Bloco do Manibu – Povoado Manibu

15h – Bloco Panelão – Bairro Santo Antônio

15h – Kevin Vem – Rua das Bananeiras

16h – Carnaval de Clube Musical Penedense – Sede da Musical

16h – Os Caciques – Pça. do Gabriel

(Horário a definir) – Bloco da Saudade ICAMAP – Jacome Calheiros

(Horário a definir) – Sulamita– Feirinha de Santa Luzia

(Horário a definir) – Pergunte a Ela– Conj. Velho Chico 1

(Horário a definir) – Os Dominados – Coreia

BLOCOS TRADICIONAIS / ALTERNATIVOS 20/02

14h – Loukos do Aterro – Bairro Santo Antônio

15h – Legião de Amigos – Santa Cruz / Centro Histórico

19h30 – Os Pernalongas – Pça. do Clementino / Raimundinho

(Horário a definir) – Sulamita – Feirinha de Santa Luzia

(Horário a definir) – Clube da Luluzinha – Bairro Santo Antônio

(Horário a definir) – Como Teu Amor – Trevo do Bom Jesus dos Navegantes

(Horário a definir) – Grupo de Amigos – Povoado Ponta Monfina

BLOCOS TRADICIONAIS / ALTERNATIVOS 21/02

11h30 – Os Malvados– Santa Cruz / Centro

15h – Madre Folia – Conj. Madre Espírito Santo

15h – Legião de Amigos – Santa Cruz / Centro Histórico

16h – Carnaval de Clube Musical Penedense – Sede da Musical

17h – Filho do Cacique (Zé Pintinha) – Camartelo / Centro

18h30 – Bloco Furacão – Rua Alto São João / Pça. Marechal Deodoro

(Horário a definir) – Bloco da Saudade ICAMAP – Pça. Jacome Calheiros

(Horário a definir) – Pergunte a Ela – Bairro Santo Antônio

(Horário a definir) –Sulamita – Feirinha de Santa Luzia

(Horário a definir) – Grupo de Amigos – Povoado Ponta Monfina