Prefeitura de Penedo e Polícia Militar usam câmeras para monitorar segurança na festa de Bom Jesus

Secom PMP

Um jovem circulava na área dos shows da festa de Bom Jesus dos Navegantes, em Penedo, com uma garrafa transparente, imagem capturada pelo sistema de câmeras instalado pela Prefeitura de Penedo que gerou o alerta para a Polícia Militar .

Felizmente, se constatou durante a abordagem que a garrafa era de plástico, material permitido no espaço onde cerca de 60 mil pessoas têm acesso gratuito e se encontrarão até sábado,07, para dançar, cantar e se divertir muito.

O episódio registrado na noite dessa quinta-feira, 05, a primeira da programação artística do maior evento da região do Baixo São Francisco, mostra o nível dos equipamentos e a atenção do pessoal que trabalha na sala de monitoramento eletrônico.

São cerca de 50 câmeras funcionando, entre elas equipamentos de alta definição para identificar, com detalhe, pessoas e objetos em toda a extensão da arena da festa de Bom Jesus de Penedo, inclusive em seu entorno.

Além disso, 150 policiais militares estão a postos diariamente, segurança reforçada pela atuação da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar, aparato que funciona, tanto que o 11º BPM informa em seu boletim diário nenhuma ocorrência neste início de festejos.

O time de guerreiros que trabalha para garantir tranquilidade do público, artistas e todos que estão trabalhando durante o evento conta ainda com efetivo empresas de segurança privada e de bombeiros civis.

Texto Fernando Vinícius