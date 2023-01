Prefeitura de Penedo inicia entrega de refrigeradores para escolas da Semed

Secom com Assessoria Semed

O processo de modernização das escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo avança no governo Ronaldo Lopes.

O gestor que investe na formação de gerações de penedenses por meio da qualificação profissional dos servidores da Semed e melhorias nas unidades de ensino está colocando novos refrigerados nas cozinhas das escolas.

Os freezers destinados para conservar alimentos das escolas e creches da rede municipal estão sendo entregues desde a última sexta-feira, 20.

O equipamento com capacidade de 573 litros melhora as condições de trabalho no setor dotado, desde o ano passado, de novos fogões industriais, multiprocessadores, utensílios de cozinha, garrafas térmicas, extratores de suco e batedeiras.

“Esses eletrodomésticos fazem parte da cozinha escolar e são aquisições essenciais para o trabalho das nossas merendeiras e auxiliares, mais uma prova do compromisso do Prefeito Ronaldo Lopes com a educação”, ressalta o gestor da Semed Penedo, Luciano Lucena.

“Esse avanço é realizado com recursos do Fundeb, do percentual dos 30% destinados para esse tipo de investimento, beneficiando estudantes e servidores. No governo Ronaldo Lopes, educação é prioridade que desenvolvemos com responsabilidade para proporcionar um ensino de qualidade cada vez melhor”, conclui Luciano Lucena.

