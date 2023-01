Prefeitura de Penedo inova e amplia programação cultural da Festa de Bom Jesus dos Navegantes

Secom PMP

Quem passeia pelas ruas da orla de Penedo durante os festejos de Bom Jesus dos Navegantes é acompanhado, em algum momento, pela sonoridade dos grupos de pífano.

A expressão típica do Nordeste brasileiro circula entre as pessoas e é uma das atrações do maior evento religioso e popular de Alagoas cuja programação cultural e artística é promovida pela Prefeitura de Penedo.

Os atrativos gratuitos ao público foram abertos com a exposição Barcos à Vela, no final da tarde de quinta-feira, 05. Folguedos populares como pastoril e chegança movimentaram o palco cultural, cercado por venda de artesanato, pontos de alimentação e bebidas.

Um dos melhores momentos do palco cultural foi a apresentação de Chau do Pife, músico alagoano que também se apresentou no Centro de Convenções e Eventos de Penedo, em julho do ano passado, junto com a Orquestra Filarmônica de Alagoas.

A cultura está em todos os lugares durante a festa de Bom Jesus de Penedo, na fé e na artes. E este ano, o Prefeito Ronaldo Lopes inovou com a inclusão de show no Paço Municipal, cenário onde a cantora Kel Monalisa e banda agitaram o público no sábado, 07, artista viabilizada por meio da Secretaria Estadual de Cultura.

Com o pôr do sol ao fundo, no mirante turístico localizado entre a Casa de Aposentadoria e a sede da prefeitura, a cantora levantou o público reunido na Praça Barão de Penedo. O sucesso do happy hour assegurou a continuidade de mais um atrativo do evento.

“A festa de Bom Jesus dos Navegantes 2023 foi um sucesso, resultado de um trabalho bem executado, por uma equipe bem preparada e comprometida”, afirma a Secretária Municipal de Cultura Aliny Costa.

A gestora da pasta agradece a colaboração dos demais setores da Prefeitura de Penedo e outros órgãos públicos pelo suporte necessário, além da Diocese de Penedo e população.

Texto Fernando Vinícius

Fotos equipe Antônio Fon e Kamylla Feitosa