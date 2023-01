Prefeitura de Penedo lança calendário 2023 de tributos

Secom PMP

A Superintendência de Tributos da Prefeitura de Penedo publicou no Diário Oficial do Município o Decreto nº 826/2023 que estabelece as datas de lançamento, os prazos e as condições para o pagamento dos tributos.

Para facilitar os pagamentos do IPTU- Imposto Predial e Territorial Urbano e do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza podem ser parcelados e, em breve, com uso do pix.

A utilização dessas ferramentas só depende da conclusão de adequação no sistema da rede bancária, mais uma etapa do processo de modernização no funcionamento da máquina pública municipal.

A primeira parcela do IPTU vence em 31 de maio de 2023, mesma data limite para quitar a cota única com desconto de até 20%. Os carnês serão enviados para o endereço informado pelo contribuinte e também estão disponíveis no seguinte link.

Quem preferir, pode retirar o carnê na sede da Departamento Municipal de Tributos, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 589, no horário das 08h às 14h.

Confira abaixo do Decreto Municipal na íntegra

Calendário Tributos Prefeitura de Penedo 2023