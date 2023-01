Prefeitura de Penedo paga salário de janeiro nos dias 26 e 27

Secom PMP

O mês de janeiro só termina na próxima terça-feira, 31, mas o pagamento do salário dos servidores efetivos e comissionados da Prefeitura de Penedo será pago ainda nesta semana.

De acordo com o calendário divulgado no início da noite de hoje (quarta-feira, 25), a folha do funcionalismo municipal começa a ser quitada nesta quinta-feira, 26, para todas as secretarias da Prefeitura de Penedo.

O compromisso de pagar o salário dos servidores pelo Prefeito Ronaldo Lopes, e ainda dentro do mês trabalhado, é mantido desde o início de sua gestão.

Na sexta-feira, 27, os servidores que completam aniversário no mês recebem seu 13º salário, conforme previsto na Lei Municipal 1.681/2019.

Quem não quiser receber o adicional antecipado, deve formalizar o pedido com antecedência de, pelo menos, 60 dias da data de nascimento.