Prefeitura de Penedo realiza aulas de reforço durante férias escolar

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Semed), realiza o Programa de Recomposição de Aprendizagem durante as férias dos estudantes.

“Esse programa é voltado para atender os alunos, principalmente nas matérias Português e Matemática. Nossas equipes técnicas selecionaram estudantes com dificuldades para que estejam aptos a fazer a Prova Brasil e também para suas vidas”, disse Sara Ferreira, uma das coordenadoras do Projeto Escola 10.

A recomposição atende 398 estudantes que eram dos 4° ano e em 2023 cursaram o 5° ano, recebendo aulas de reforço nos períodos matutino e vespertino, inclusive com oferta de alimentação escolar.

As aulas acontecem em todas as escolas da rede municipal de ensino da Semed Penedo. “Esse projeto é fundamental para o melhor desenvolvimento da leitura e escrita”, afirma a professora Joseline Santos, da Escola Municipal de Educação Básica Vereador José da Costa Mangabeira.

Ressaltando também que estudantes do 9º ano também terão esse reforço, visando as provas e a qualificação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

Texto e Fotos: Fagner Honorato