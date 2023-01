Prefeitura de Piaçabuçu esclarece sobre situação de paciente assistido pela SMS

NOTA OFICIAL

Em respeito a verdade e o compromisso com a população piaçabuçuense, a Prefeitura de Piaçabuçu, esclarece:

Mensalmente a Secretaria Municipal de Saúde, fornece ao paciente MÁRCIO RODRIGUES DOS SANTOS, suplementação nutricional, bem como outros insumos como fraldas geriátricas, medicamentos, materiais para curativo e higienização. Além destes, fornece trimestralmente sonda de alto custo, transporte quando necessário e acompanhamento com profissionais necessários para melhoria da qualidade de vida do paciente, confirme orientações médicas. A substituição do suplemento THOPHIC FIBER ao qual a prefeitura repassa ao paciente, foi feita pela nutricionista que o acompanha, sendo o novo suplemento repassado à família ainda nesta primeira semana de janeiro, não havendo prejuízo ao tratamento do paciente, nem necessidade de campanha por parte da família para se levantar recursos, uma vez que o novo suplemento continua sendo entregue pelo município.

Geraldo Moacyr Pimentel Beltrão Coelho da Paz

Secretário Municipal de Saúde