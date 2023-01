PREFEITURA de Piacatu – SP anuncia novo Concurso Público: Até R$3,5 mil

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Piacatu anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de vagas de níveis médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Monitor de Transporte Escolar (3 vagas); Veterinário (1 vagas); Engenheiro Ambiental (1 vaga); Auxiliar Administrativo; Controlador Interno (1 vaga); e Eletricista (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.172,37 a R$ 3.552,42, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 05 de fevereiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Consesp Concursos . O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos básicos em informática e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas no dia 26 de fevereiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; Tratar de documentos variados cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; repara relatórios e planilhas, executar serviços gerais administrativos, planejar, organizar, dirigir e controlar os serviços administrativos, estabelecendo normas para assegurar correta aplicação e eficiências dos referidos serviços, bem como emitir pareceres, análises e fluxos de atividades administrativas; entre outras atividades.

CONTROLADOR INTERNO: Avaliar, no mínimo por exercício financeiro, o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município; – Verificar o atingimento das metas fiscais, físicas e de resultados dos programas de governo, quanto à eficácia, a eficiência e a efetividade da gestão nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; entre outras atividades.

ELETRICISTA: Responsável pela execução de serviços atinentes aos sistemas de iluminação pública e redes elétricas, instalações e reparos de circuitos de aparelhos elétricos e de som; Instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, interna e externa, luminárias e demais equipamentos de iluminação pública, cabos de transmissão, inclusive os de alta tensão; Consertar aparelhos elétricos em geral; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2023