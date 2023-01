PREFEITURA de Pirangi – SP abre Processo seletivo de Estágio

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Pirangi via Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) abre novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de vagas de estágio para estudantes de ensino superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cursos de Engenharia Civil; Farmácia; Fisioterapia; Nutrição; Odontologia; Pedagogia; Psicologia; Administração; Ciências Contábeis; Direito; Enfermagem; Engenharia Agronômica; e Medicina Veterinária.

A bolsa-auxílio ofertada será corresponde ao valor de R$ 950,00, acrescido de R$ 50,00 de auxílio-transporte, por carga horária de 30 horas semanais.

Sobre o CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, reconhecida como entidade de assistência social que, por meio de diversos programas, dentre eles o de aprendizagem e o estágio de estudantes, possibilita aos adolescentes e jovens uma formação integral, ingressando-os ao mundo do trabalho.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 12h do dia 2 de fevereiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial do Portal CIEE. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 10 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos gerais e matemática, a ser aplicada de forma on-line durante o período de inscrições.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 01/2023

?