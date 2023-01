Prefeitura de Saltinho – SC divulga Processo seletivo em várias áreas

Localizado a 637 km da capital Florianópolis/SC, a Prefeitura Municipal de Saltinho divulgou abertura de um novo edital de processo seletivo simplicado cujo objetivo é formar cadastro reserva em cargos de níveis alfabetizados, fundamental, médio e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Servente; Agente Educativo; Professor IV – Informática; Professor IV – Artes; Segundo Professor de Turma; Professor III; Operador de Máquinas; Orientador Social; Motorista; Vigia; Assistente Social; Monitor Social; Farmacêutico Bioquímico; Agente de Defesa Civil; Professor II; Professor IV – Educação Física; Psicólogo; Auxiliar de Serviços Gerais; Agente Comunitário de Saúde; Vigilante Sanitário e Ambiental; Auxiliar de Consultório Dentário; Técnico em Enfermagem; Odontólogo; Enfermeiro; e Fisioterapeuta.

Os salários oferecidos variam entre R$ 776,34 a R$ 7.705,28, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 14 de janeiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora GS Assessoria e Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$50,00 a R$100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova prática para alguns cargos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 22 de janeiro de 2023.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Agente Comunitário de Saúde: realizar visitas domiciliares, tanto no interior como no perímetro urbano; preencher fichas, cadastros, relatórios; realizar levantamentos estatísticos e pesquisas de campo; integrar equipes ou grupos de trabalho relacionados com a saúde pública; prestar orientações de saúde preventiva e primeiros socorros; distribuir folders, folhetos e impressos com informações sobre os cuidados básicos de saúde; entre outras atividades.

Agente Educativo: monitorar o professor titular da turma, seguindo as orientações destes; monitorar as crianças, a fim de zelar pela segurança, ordem e higiene destas e seus pertences; cuidar e auxiliar as crianças nos intervalos de aulas, protegendo- as de acidentes; auxiliaras crianças nas rotinas operacionais do estabelecimento, tais como: trocar fraldas, levar ao banheiro, dar banho, servir alimentação, recepcionar e encaminhar as crianças em horários de chegada e saída do estabelecimento e outras assemelhadas; entre outras atividades.

Fisioterapeuta: proceder o diagnóstico do estado de saúde dos pacientes, identificando sua capacidade funcional; emitir diagnóstico e prognóstico de situações de risco; planejar,controlar, supervisionar e executar tratamentos de afecções sequelares visando a redução das conseqüências das patologias; supervisionar, controlar,treinar,avaliar as atividades da equipe auxiliar; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2022