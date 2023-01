PREFEITURA de Santa Isabel – GO publica Concurso público para todos os níveis

No estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Santa Isabel publica abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de 143 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Ensino fundamental : operador de máquinas agrícolas e rodoviárias (4), operador de máquinas agrícolas – tratorista (4), jardineiro (2), zelador – jardineiro (1), porteiro (1), coveiro (1), agente de vigilância (9), auxiliar de serviços gerais (4), gari / coletor de resíduos (13), merendeira (5), lavador de veículos leves, caminhões e máquinas (1), borracheiro (1), guarda noturno (6), secretária – câmara (1), zelador – câmara (1), eletricista (1), mecânico – veículos / máquinas / caminhões (1), recepcionista (3), agente de portaria de unidade escolar (7), agente administrativo (8), auxiliar administrativo (1), auxiliar administrativo I (1), motorista plantonista de ambulância (6), motorista II (5), motorista III (4), artífice (1), auxiliar de artífice (1);

: operador de máquinas agrícolas e rodoviárias (4), operador de máquinas agrícolas – tratorista (4), jardineiro (2), zelador – jardineiro (1), porteiro (1), coveiro (1), agente de vigilância (9), auxiliar de serviços gerais (4), gari / coletor de resíduos (13), merendeira (5), lavador de veículos leves, caminhões e máquinas (1), borracheiro (1), guarda noturno (6), secretária – câmara (1), zelador – câmara (1), eletricista (1), mecânico – veículos / máquinas / caminhões (1), recepcionista (3), agente de portaria de unidade escolar (7), agente administrativo (8), auxiliar administrativo (1), auxiliar administrativo I (1), motorista plantonista de ambulância (6), motorista II (5), motorista III (4), artífice (1), auxiliar de artífice (1); Ensino médio e técnico : coordenador de transporte escolar (1), digitador (2), coordenador de protocolo (1), secretário escolar (2); técnico de enfermagem (3), agente comunitário de saúde (6), agente de combate em endemia (2);

: coordenador de transporte escolar (1), digitador (2), coordenador de protocolo (1), secretário escolar (2); técnico de enfermagem (3), agente comunitário de saúde (6), agente de combate em endemia (2); Ensino superior: auditor fiscal de tributos (1), controlador interno (1), coordenador de departamento de pessoal (1), assistente social (1), fiscal de posturas e edificações (1), fiscal de tributos (1), fisioterapeuta (1), avaliador (1), assistente técnico em agronomia (1), educador físico (1), professor I (18), pedagogo de AEE (2); coordenador de transporte escolar (1), nutricionista (1) e farmacêutico (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.300,00 a R$ 3.000,00, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 11 de fevereiro a 8 de março de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico da Proconsult. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); redação; prova prática, avaliação física; mais prova de títulos, conforme critérios especificos no edital. As avaliações objetivas serão realizadas no dia 02 de abril de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 01/2023

?