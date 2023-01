Prefeitura de Santa Terezinha – SC abre Processo seletivo para todos os níveis

A Prefeitura Municipal de Santa Terezinha/SC abre novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é formar cadastro reserva para cargos de níveis alfabetizado, médio, superior completo e incompleto na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Alfabetizado: Merendeira;

Merendeira; Nível Médio: Auxiliar de Sala;

Auxiliar de Sala; Nível Superior incompleto: Professor de História; Língua Estrangeira – Inglês; Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Matemática; Artes; Ciências; Educação Física; Ensino Religioso; Geografia; Língua Portuguesa;

Professor de História; Língua Estrangeira – Inglês; Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Matemática; Artes; Ciências; Educação Física; Ensino Religioso; Geografia; Língua Portuguesa; Nível Superior completo: Professor de Língua Portuguesa; Matemática; Educação Infantil; Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Língua Estrangeira – Inglês; Artes; Ciências; Educação Física; Ensino Religioso; Geografia; História.

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de 10 a 40 horas semanais e contarão com salários no valor de R$ 830,80 a R$ 3.323,20 ao mês.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 14 de janeiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora SC Treinamentos. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 70,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 7 de janeiro de 2023, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, atualidades e conhecimentos específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 22 de janeiro de 2023.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

PROFESSOR: Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes do ensino; Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; entre outras atividades.

AUXILIAR DE SALA: I – Manter-se integrado com o professor e as crianças; I – Participar de reuniões pedagógicas, discussões educativo-pedagógicas propostas pela unidade educativa; VI – Promover ambiente de respeito mútuo e cooperação entre as crianças e demais profissionais da unidade educativa; V – Assumir uma postura ética e respeitosa com as crianças, as famílias e os demais profissionais; entre outras atividades.

MERENDEIRA: I – preparar as refeições servidas na merenda escolar, primando pela boa qualidade; II- solicitar aos responsáveis, quando necessários, os gêneros alimentícios utilizados na merenda; III – conservar a cozinha em boas condições de higiene e de trabalho, procedendo a limpeza dos utensílios; IV- servir a merenda aos escolares; V manter os gêneros alimentícios em perfeitas condições de armazenagem e acondicionamento; VI- manter o controle de estoque para não faltar o alimento, bem como não estoca-los em grande quantidade e passar da data de validade; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2022