Prefeitura de Santos libera edital com 120 vagas para professores

A prefeitura de Santos informa que foi liberado um edital com 120 vagas para professores. Os interessados deverão se inscrever até 19 de janeiro pelo portal do Instituto Mais.

O valor de inscrição é R$ 60. No momento de inscrição, o candidato pode escolher até dois cargos, portanto, deve se atentar às datas de realização das provas.

Vagas prefeitura de Santos

Ao todo são 120 vagas para professores temporários. Confira a lista a seguir:

Professor Alfabetizador: 60 vagas;

60 vagas; Professor de Língua Portuguesa: 30 vagas;

30 vagas; Professor de Matemática: 30 vagas.

O certame oferece cotas para negros e deficientes. Os requisitos dependem de cada cargo. Para professor alfabetizador o requisito é graduação em Pedagogia. Sendo assim, nos demais casos é preciso ter Licenciatura Plena no Componente Curricular para a qual se candidatar, ou seja, Língua Portuguesa ou Matemática.

Os salários dos aprovados no prefeitura de Santos serão de R$3.028,60 para carga horária de 150 horas/aula. Além disso, os aprovados ainda terão direito aos seguintes benefícios: auxílio alimentação no valor de R$605 e cesta básica no valor de R$390.

Como a contratação é de modalidade temporária, os aprovados contratados por seis meses, podendo ser prorrogáveis até 18 meses, contudo, depende da Secretaria Municipal de Gestão de Santos.

Como serão as provas?

O prefeitura de Santos anuncia que o concurso vai acontecer em etapa única. A prova vai acontecer no dia 05 de fevereiro. Ao todo serão 30 questões, divididas da seguinte forma:

Língua Portuguesa: 5 questões;

Conhecimentos Gerais de Educação: 10 questões;

Conhecimentos Específicos: 15 questões.

A prova terá 100 pontos. Para ser aprovado é preciso atingir a pontuação mínima de 50.