PREFEITURA de Sete Lagoas – MG anuncia Processo seletivo para o SAMU

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas via Secretaria Municipal de Saúde anuncia abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é formar cadastro reserva em cargos de nível médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Enfermeiro (12 vagas); Médico (21 vagas); Técnico de Enfermagem (48 vagas); Agente Administrativo (1 vagas); Almoxarife (1 vagas); Condutor de Veículos (56 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.215,00 a R$ 1.824,06, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 15 de fevereiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora objetivas. O valor da inscrição oscila entre R$ 27,75 a R$ 36,85.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa conhecimentos específicos noções de procedimentos e normas do Samu. As avaliações serão aplicadas no dia 12 de março de 2023.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE ADMINISTRATIVO: Descrição: Executar serviços administrativos genéricos e específicos, levando e classificando dados, analisando e conciliando documentos, realizando trabalhos de datilografia e/ou digitação, cálculos aritméticos, registros em geral e outros similares para assegurar a qualidade do trabalho; entre outras atividades.

ALMOXARIFE: Descrição: Responsabilizar-se lê-lo almoxarifado – bom estado de conservação de materiais, mercadorias e bens sob sua guarda; Registrar e elaborar relatório mensal do movimento do almoxarifado – coordenar e exercer o controle da entrada e saída de materiais e equipamentos; entre outras atividades.

CONDUTOR DE VEÍCULOS: Descrição: Dirigir veículos leves, transportando pessoas, máquinas, materiais e outras cargas de pequeno volume, observando o roteiro préestabelecido e regras de trânsito; Checar as condições de funcionamento e segurança do veículo a ser utilizado, antes de começar a circular com o mesmo, observar as ordens de circulação, anotando em formulário dia, horário, servidor atendido, quilometragem antes e após a utilização do veículo, a fim de controlar a utilização do mesmo; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2023